Hatay'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 45 bin 693 lira ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 45 bin 693 lira ceza kesildi. Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı. Yaptıkları çalışmayla sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, İ.A'ya 45 bin 693 lira ceza uyguladı.

