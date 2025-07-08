Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Yüreğimizdeki Işık Projesi Yaz Kursları Eğitim Programı başladı

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yetim ve öksüz kalan çocuklar ile gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmek, eğitim hayatlarını ve geleceklerini güçlendirmek amacıyla Hatay Valiliği himayelerinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında Yaz Kursları Eğitim Programı'nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 20:01 Güncelleme: 08.07.2025 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Yüreğimizdeki Işık Projesi Yaz Kursları Eğitim Programı başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yetim ve öksüz kalan çocuklar ile gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmek, eğitim hayatlarını ve geleceklerini güçlendirmek amacıyla Hatay Valiliği himayelerinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında Yaz Kursları Eğitim Programı'nın açılışı yapıldı.

        İl genelinde 15 ilçede 184 öğretmen sorumluluğunda açılan 151 çeşitli eğitim kursunda eylül ayına kadar 3 bin 500 çocuk ve gencin faydalanması amaçlanıyor.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya Merkez Spor Salonu'ndaki etkinlikte gazetecilere 1,5 yıldır titizlikle yürüttüklerini Yüreğimizdeki Işık Projesi'nin kendisindeki yerinin ayrı olduğunu söyledi.

        Projenin depremde ebeveynlerini kaybetmiş çocuklar için başlatılan bir proje olduğunu belirten Masatlı, ayrıca Türkiye'ye model olarak sundukları iyilik ve sosyal sorumluluk projesi olduğunu kaydetti.

        Vali Masatlı, proje kapsamında il genelinde 7 bin 802 öksüz ve yetim çocuk ile gencin tespit edilerek takiplerinin yapıldığını belirtti.

        Çocuk ve gençlerin yaz dönemlerini verimli geçirmeleri için kurslar açtıklarını kaydeden Masatlı, "Bu programdaki eğitim içeriklerimiz akademik takviyelerden sanat atölyelerine, sportif faaliyetlerine kadar bir yelpazeyi kapsamaktadır. 1 Temmuz ve 1 Eylül arasında icra edilecek yaz kursları programımızda 15 ilçemizde eş zamanlı başlamıştır." dedi.

        Etkinlikte Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı kurslara katılan çocuk ve gençlerle sohbet ederek hazırladıkları çeşitli sportif gösterilerine eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı
        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı
        Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali
        Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        B planı hazır!
        B planı hazır!
        8 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        8 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL’lik vurgun
        Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL’lik vurgun
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Türkiye güzelinin ilk yazı
        Türkiye güzelinin ilk yazı
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Hatayspor Teknik Direktörü Şahin: Hedefimiz yeniden Süper Lig'e dönmek
        Hatayspor Teknik Direktörü Şahin: Hedefimiz yeniden Süper Lig'e dönmek
        Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Hatay İdare Mahkemesi Başkanlığında tayini çıkanlara veda programı
        Hatay İdare Mahkemesi Başkanlığında tayini çıkanlara veda programı
        Hatay'daki Milleyha Kuş Cenneti kurudu
        Hatay'daki Milleyha Kuş Cenneti kurudu
        Samandağ'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Samandağ'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Hatay'da makilik yangını kısa sürede söndürüldü
        Hatay'da makilik yangını kısa sürede söndürüldü