Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Valisi Masatlı, restorasyonu süren tarihi valilik binası ve konutunda incelemelerde bulundu

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve restorasyonu süren tarihi valilik binası ve konutunda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 23:56 Güncelleme: 09.07.2025 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Valisi Masatlı, restorasyonu süren tarihi valilik binası ve konutunda incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve restorasyonu süren tarihi valilik binası ve konutunda incelemelerde bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Antakya ilçesindeki tarihi valilik binası ile tarihi valilik konutunun restorasyonu devam ediyor.

        Restorasyonu süren yapıların şantiye alanında incelemelerde bulunan Vali Masatlı, ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, tarihi kimlikleriyle kentin hafızasında özel bir yere sahip olan valilik konutu ve valilik binasının, aslına uygun şekilde restore edilerek kente yeniden kazandırılması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Murat Çalık yoğun bakımda
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Friedrich Merz: Diplomatik yollar tükendi
        Friedrich Merz: Diplomatik yollar tükendi
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Sommer hazır kıta!
        Sommer hazır kıta!
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Sıcak İstanbul! Güneşten kaçtık!
        Sıcak İstanbul! Güneşten kaçtık!
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Hatay'da rip akıntısına kapılan 2 kişi kurtarıldı
        Hatay'da rip akıntısına kapılan 2 kişi kurtarıldı
        Hatay'da asansörde mahsur kalan anne ile kızı itfaiye ekiplerince kurtarıld...
        Hatay'da asansörde mahsur kalan anne ile kızı itfaiye ekiplerince kurtarıld...
        Mersin'e atanan Başsavcı Ahmet Çelikkol Hatay'a veda etti
        Mersin'e atanan Başsavcı Ahmet Çelikkol Hatay'a veda etti
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk: Karaçay Barajı'nda 50-60 günlük s...
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk: Karaçay Barajı'nda 50-60 günlük s...
        Hatay'da 120 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
        Hatay'da 120 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
        Hatayspor hız kesmedi
        Hatayspor hız kesmedi