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        Hatay Valisi Masatlı'dan Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ziyaret

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 13:57 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:06
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        Hatay Valisi Masatlı'dan Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ziyaret
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ziyarette bulundu.

        Vali Masatlı, ziyarette, kadınlar tarafından yapılan ürünleri inceleyerek bilgi aldı.

        Yerel üretimi destekleyen, istihdamı artıran, sosyal dayanışmayı ve iyileşmeyi güçlendiren önemli yapılar olan kooperatiflerin, kadınların ekonomik hayatta daha aktif, sürdürülebilir biçimde yer almasını sağladığını belirten Masatlı, yapılan çalışmalarla Hatay'daki kadın kooperatifleri sayısını 35'ten 53'e çıkardıklarını ifade etti.

        Vali Masatlı, kadın kooperatiflerini bundan sonra da her alanda desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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