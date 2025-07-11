Hatay'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
H.Ö. yönetimindeki 80 AHN 934 plakalı hafif ticari araç, Gedik Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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