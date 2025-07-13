Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        ADASO Başkanı Zeki Kıvanç'tan "Terörsüz Türkiye" değerlendirmesi:

        Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'de terörün gündemden çıkarılmasının sanayici ve yatırımcıların daha güçlü adımlar atabilmesinin önünü açacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        ADASO Başkanı Zeki Kıvanç'tan "Terörsüz Türkiye" değerlendirmesi:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'de terörün gündemden çıkarılmasının sanayici ve yatırımcıların daha güçlü adımlar atabilmesinin önünü açacağını belirtti.

        Kıvanç, yazılı açıklamasında, "Terörsüz Türkiye" sürecini, "tarihi dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

        Sürecin yatırım, üretim ve istihdam açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Kıvanç, "Terörle mücadelede gösterilen kararlılık, savunma sanayisinde elde edilen başarılar, diplomatik kazanımlar ve toplumun barışa duyduğu güçlü özlem, Türkiye'yi bu noktaya taşımıştır. Silahların susması ve terör örgütünün kendini feshetme süreci, ülkemizin geleceği adına umut verici bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

        Kıvanç, yıllardır terörden etkilenen bölgelerin, yeni dönemde sanayi ve ticaretin merkezlerinden biri haline gelebileceğini anlattı.

        Türkiye Yüzyılı vizyonunun hayata geçmesinin, toplumun her kesiminin barış, güven ve huzur içinde yaşayabileceği ortamla mümkün olacağını kaydeden Kıvanç, şu değerlendirmede bulundu:

        "Terörün gündemden çıkarılması, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere tüm illerimizde sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın daha güçlü adımlar atabilmesinin önünü açacaktır. Bu gelişme, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda sosyal refahın artmasına da katkı sağlayacaktır."

        ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, güvenliğin sağlandığı ve istikrarın pekiştiği bir Türkiye'nin, daha güçlü ekonomi anlamına geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu tarihi adımın atılmasında kararlılık gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İş dünyası olarak, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye, Türkiye'nin üretim gücünü büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        Hatay'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hatay'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hatay'da orman yangını (2)
        Hatay'da orman yangını (2)
        Hatay'da orman yangını
        Hatay'da orman yangını
        Hataylı milli yüzücü Köseoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
        Hataylı milli yüzücü Köseoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
        Yangına müdahale eden askeri helikopterin pilotu, kendisini selamlayan çocu...
        Yangına müdahale eden askeri helikopterin pilotu, kendisini selamlayan çocu...
        Hatay'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Hatay'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yara...