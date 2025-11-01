Habertürk
        Hatay'da denize düşen genç kız boğulma tehlikesi geçirdi

        Hatay'da denize düşen genç kız boğulma tehlikesi geçirdi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastaneye kaldırıldı.

        Giriş: 01.11.2025 - 22:14 Güncelleme: 01.11.2025 - 22:14
        Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastaneye kaldırıldı.

        Çevlik sahilinde D.S.A. bilinmeyen nedenle denize düştü.

        Çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından sudan çıkarılan genç kız, Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

