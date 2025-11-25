Habertürk
        Hatay'da KADEM "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasını duyurdu

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Hatay İl Temsilcisi Saliha Betül Yıldız, "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasıyla kadına yönelik şiddete karşı güçlü tepki oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

        25.11.2025
        Hatay'da KADEM "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasını duyurdu
        Yıldız, KADEM'in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasını başlattığını söyledi.

        Vakfın kurulduğu günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadele ettiğini belirten Yıldız, bu konuda çok sayıda çalışma yaptıklarını anlattı.

        Bu yılki kampanyalarını da "Hep Birlikte" sloganıyla başlattıklarını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

        "Kampanya kapsamında, yıl boyunca turuncu rozetlerimizi takarak bu mücadelenin bir parçası olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade edeceğiz. Üzerimizde taşıdığımız her turuncu aksesuar, taktığımız her rozet ya da paylaştığımız her görsel, 'kadına yönelik şiddetle mücadelede ben de varım' mesajımızın bir simgesi olacak. Türkiye'nin dört bir yanında yayılacak bu güçlü mesajı, biz de Hatay'da en güçlü şekilde duyuracağız."

