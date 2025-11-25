Samandağ ilçesinde kaynak atölyesindeki varilin alev alması sonucu 1 işçi öldü
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kaynak atölyesinde içerisinde yanıcı madde bulunan varilin alev alması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Mağaracık Mahallesi'ndeki atölyede Gökhan Fatmaoğulları (45), spiral makinesiyle çalıştığı sırada içerisinde yanıcı madde bulunan varilin alev alması nedeniyle ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatmaoğulları, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Fatmaoğulları'nın naaşı, Çiğdede Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
