        Hatay Haberleri

        Hatay'da hijyen kurallarına uyulmayan iki ekmek fırını mühürlendi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hijyen ve üretim kurallarına uyulmadığı belirlenen iki ekmek fırını zabıta ekiplerince mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:18
        Hatay'da hijyen kurallarına uyulmayan iki ekmek fırını mühürlendi
        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hijyen ve üretim kurallarına uyulmadığı belirlenen iki ekmek fırını zabıta ekiplerince mühürlendi.

        Kırıkhan Belediyesinin açıklamasına göre, ilçedeki fırınlarda zabıta ekiplerince denetim yapıldı.

        Ekiplerin incelemesinde hijyen ve üretim kurallarına uyulmadığı belirlenen iki fırın mühürlendi.

        Denetimde ayrıca ekipman temizliğinde yetersizlik, depolama düzeninde olumsuzluk ve çalışma koşullarında uygunsuzluk tespit edilen işletmelere de para cezası uygulandı.

