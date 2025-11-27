Hatay'da hijyen kurallarına uyulmayan iki ekmek fırını mühürlendi

Denetimde ayrıca ekipman temizliğinde yetersizlik, depolama düzeninde olumsuzluk ve çalışma koşullarında uygunsuzluk tespit edilen işletmelere de para cezası uygulandı.

Ekiplerin incelemesinde hijyen ve üretim kurallarına uyulmadığı belirlenen iki fırın mühürlendi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hijyen ve üretim kurallarına uyulmadığı belirlenen iki ekmek fırını zabıta ekiplerince mühürlendi.

