Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da depremzede 70 üreticiye keçi ve koyun kırpma makinesi dağıtıldı

        Hatay'da, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 70 üreticiye keçi ve koyun kırpma makinesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:47 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da depremzede 70 üreticiye keçi ve koyun kırpma makinesi dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 70 üreticiye keçi ve koyun kırpma makinesi verildi.

        Vali Mustafa Masatlı, Antakya, Hassa, Kırıkhan, Kumlu ve Reyhanlı ilçelerinde faaliyet gösteren 70 üreticiye ekipman dağıtımı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene katıldı.

        Masatlı, burada yaptığı konuşmada, depremlerden etkilenen çiftçilere 1800'ü büyükbaş olmak üzere 9 bin 700'ün üzerinde hayvan desteği sağladıklarını söyledi.

        Üretimin hayatın temel unsurlarından biri olduğunu belirten Masatlı, "Devletimiz, ilimizde depremlerin ardından çiftçilere 2 milyar liraya yakın hibe ve destekte bulundu. İnşallah biz de bugün bereketli Amik Ovası'nda üretim yapan çiftçilere hayvan yetiştirme konusunda kolaylık sağlayacak makinelerimizi dağıtacağız. Biz tarımın içinde bulunduğu bütün alanlara destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen de ekipmanların üreticilere hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından Valilik ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında temin edilen kırpma makineleri depremzede üreticilere verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Hatay'da aranan hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı
        Hatay'da aranan hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı
        Altınözü'nde seyir halindeki servis minibüsü yandı
        Altınözü'nde seyir halindeki servis minibüsü yandı
        Çalıştığı esnada rahatsızlanan kule vinç operatörü operasyonla kurtarıldı
        Çalıştığı esnada rahatsızlanan kule vinç operatörü operasyonla kurtarıldı
        Alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi
        Alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi
        Toprak yolda uçuruma yuvarlanan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
        Toprak yolda uçuruma yuvarlanan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
        Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriyeli şahsın ölümüyle ilgili "Yanlış adrese ope...
        Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriyeli şahsın ölümüyle ilgili "Yanlış adrese ope...