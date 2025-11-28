Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 13 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 21:26 Güncelleme: 28.11.2025 - 21:26
        Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 13 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Reyhanlı kara yolunda hafif ticari aracı durdurdu.

        Araçtaki Suriye uyruklu 13 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

        Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle araç sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

