İskenderunspor teknik direktör Gökhan Zan ile anlaştı

Açıklamada, "Şehrimizin evladı, değerli teknik direktör Gökhan Zan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Anlaşmanın İskenderunspor'umuza ve kıymetli hocamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

