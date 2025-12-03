Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Antakya ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:37 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:37
        Antakya ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı
        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Altınçay Mahallesi'ndeki TOKİ Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte öğrenciler gösteri sundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, programdaki konuşmasında, "Özel eğitim alan çocuklarımızın yaşama katılması, sosyal hayata uyum sağlaması çok önemli. Öğretmenlerimizin ciddi fedakarlıklarıyla bu işi gerçekleştiriyoruz. Bu manada öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum." diye konuştu.

        Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir de engelli bireylere hizmet etmenin manevi sorumluluk olduğunu belirterek, "Hedefimiz engelsiz bir Hatay, erişilebilir bir şehir inşa etmek." dedi.

