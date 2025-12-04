Hatay'da polis ekiplerinin bulduğu yaralı ak balıkçıl tedaviye alındı
Hatay'ının Samandağ ilçesinde devriye görevi yürüten polis ekipleri tarafından yaralı bulunan ak balıkçıl kuşu tedaviye alındı.
Atatürk Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol kenarında gözünden yaralı ak balıkçıl buldu.
Tedavisi için zabıta ekiplerine teslim edilen kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
