        Hatay Haberleri

        Hatay'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        05.12.2025 - 16:04
        Hatay'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 31 ATV 020 plakalı SUV tipi araç ile 31 ART 546 plakalı otomobil Cumhuriyet Mahallesi Reyhanlı kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan biri ağır 5 kişi sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

