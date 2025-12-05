Hatay'da coğrafi işaret tescili alan 7 ürün tanıtıldı

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'ın yöresel lezzetlerinden alinazik, ıspanaklı börek, zeytin salatası, halavet kebabı, Antakya ekmek oruğu ve sakal kaldıran tatlısı ile Hatay Sarısı İpeği, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

Valiliğin girişimiyle coğrafi işaret belgesi verilen ürünler, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı burada yaptığı konuşmada, medeniyetlerin buluştuğu, kültürlerin bir arada yaşadığı Hatay'daki değerlerin bir sonraki kuşaklara miras olarak aktarılmasını milli bir mesele olarak gördüklerini söyledi.

Masatlı, 6 Şubat 2023'te 25 olan coğrafi işaret tescilli ürün sayısının bugün 57'ye yükseldiğini belirterek, "Coğrafi işaret tescili için müracaat ettiğimiz ürünler var, onlarda bittiğinde bu rakamı 135'e çıkaracağız." dedi.

Masatlı, coğrafi işaret olarak tescillenen ürünlerin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımıyla ilgili olarak çalışmalara başladıklarını kaydetti.