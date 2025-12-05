Habertürk
        Hatay'da coğrafi işaret tescili alan 7 ürün tanıtıldı

        Hatay'da coğrafi işaret tescili alan 7 ürün tanıtıldı

        UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'ın yöresel lezzetlerinden alinazik, ıspanaklı börek, zeytin salatası, halavet kebabı, Antakya ekmek oruğu ve sakal kaldıran tatlısı ile Hatay Sarısı İpeği, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

        Giriş: 05.12.2025 - 19:53 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:53
        Hatay'da coğrafi işaret tescili alan 7 ürün tanıtıldı
        Valiliğin girişimiyle coğrafi işaret belgesi verilen ürünler, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

        Vali Mustafa Masatlı burada yaptığı konuşmada, medeniyetlerin buluştuğu, kültürlerin bir arada yaşadığı Hatay'daki değerlerin bir sonraki kuşaklara miras olarak aktarılmasını milli bir mesele olarak gördüklerini söyledi.

        Masatlı, 6 Şubat 2023'te 25 olan coğrafi işaret tescilli ürün sayısının bugün 57'ye yükseldiğini belirterek, "Coğrafi işaret tescili için müracaat ettiğimiz ürünler var, onlarda bittiğinde bu rakamı 135'e çıkaracağız." dedi.

        Masatlı, coğrafi işaret olarak tescillenen ürünlerin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımıyla ilgili olarak çalışmalara başladıklarını kaydetti.

        Hatay denince akla gastronominin geldiğini vurgulayan Masatlı, "Hatay denince akla lezzet, tat gelir, herkesi Hatay'a davet ediyoruz, Hatay'ın lezzetlerinden tatmalarını tavsiye ediyoruz. " diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay'ın çok önemli yemek kültürüne sahip olduğunu ve bunun tescillenmesinin şehrin geleceği adına önem arz ettiğini belirtti.

        Öntürk, Türkiye'de en fazla coğrafi tescilli ürün sayısına sahip il olmak istediklerinin de altını çizdi.

        Konuşmaların ardından İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt, coğrafi işaret belgelerini Vali Masatlı ve diğer protokol üyelerine takdim etti.

