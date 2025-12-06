Hatay'da eşini baltayla öldürerek evin banyosuna gömen zanlı tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, eşini baltayla öldürüp evin banyosuna gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gökdere Mahallesi'nde, eşi Meliha S'yi (61) baltayla öldürüp evinin banyosuna gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bekir S'nin (77) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Bekir S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Meliha S'nin cenazesi, Mahmutlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
- Olay
Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi’nde 4 Aralık’ta yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan Meliha S’nin cansız bedeni, dün evinin banyosunda gömülü halde bulunmuş, eşini baltayla öldürdüğünü itiraf eden Bekir S. gözaltına alınmıştı.
