Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 107. yıl dönümü kutlandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Mücadele döneminde ilk kurşunun atılışının 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 20:51 Güncelleme: 19.12.2025 - 20:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 107. yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Mücadele döneminde ilk kurşunun atılışının 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Numune Evler Mahallesi İlk Kurşun Anıtı önündeki törende, Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Adana 6. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Nas ve Hatay Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Necdet Karaca anıta çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Şeref defterini imzalayan Amaç, kutlu mücadelenin ve haklı zaferin 107. yılına tanıklık etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Törenin ardından ilk kurşunu atan Çavuş Mehmet Kara, Kara Hasan Paşa ve arkadaşlarının kabirleri ziyaret edildi.

        Öte yandan, programlar kapsamında ilçede düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Canavar tahliye istedi!
        Canavar tahliye istedi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
        Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        Firari hükümlü, saklandığı elbise dolabında yakalandı
        Firari hükümlü, saklandığı elbise dolabında yakalandı
        Hatay'da 40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü giysi dolabında yakalandı
        Hatay'da 40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü giysi dolabında yakalandı
        Payas'ta uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
        Payas'ta uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
        İskenderun'da hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı
        İskenderun'da hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı