        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da 400 metrelik fay yarığı oluşan zeytinlikte "toprak kayması" sürebilir uyarısı

        MEHMET BAYRAK - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Şimşek, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 400 metrelik fay yarığının oluştuğu Altınözü ilçesindeki zeytinlikte toprak kayması riskinin devam ettiğini belirtti.

        Giriş: 03.02.2026 - 11:08 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:08
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da 400 metrelik fay yarığı oluşan zeytinlikte "toprak kayması" sürebilir uyarısı
        MEHMET BAYRAK - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Şimşek, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 400 metrelik fay yarığının oluştuğu Altınözü ilçesindeki zeytinlikte toprak kayması riskinin devam ettiğini belirtti.

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Tepehan Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde meydana gelen 400 metre uzunluktaki yarık, afetin yıkıcı etkisinin görüldüğü yerler arasında bulunuyor.

        Genişliği 200, derinliği ise 50 metre olan fay yarığının çevresinde çok sayıda zeytin ağacı yer alıyor.

        Arazi, bölgede araştırma yapan yerli ve yabancı bilim insanlarının yanı sıra vatandaşların da ilgisini çekiyor.

        - "Araziden herhangi bir tarım aletinin geçirilmesi yanlış"

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Şimşek, AA muhabirine, depremlerle oluşan yarığın 12 bin metrekarelik alanı etkilediğini söyledi.

        Bölgede toprak kayması riskinin sürdüğünü belirten Şimşek, "Heyelan oldu bitti ama tehlikesi daha geçmedi. Depremden sonra çok ciddi bir kuraklık vardı, ortalamanın altında yağışlar düştü. Bu kış ise yağışlar biraz daha etkili. Bu durum oradaki toprak kayması ya da heyelanı devam ettirecektir." dedi.

        Şimşek, arazinin tehlike oluşturan bölümlerine uyarıcı levhalar konulup insan geçişine kapatılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Arazideki koparma yaralarının olduğu yerlerin mümkünse 5 ila 10 metre geriye çekilmesi lazım. Araziden herhangi bir tarım aletinin geçirilmesi yanlış çünkü kütleleri ağır olduğu için oradaki koparma yaralarını derinleştirecektir ve tehlike oluşturacaktır. Araziyi insan geçişine kapatmamız, doğal sürecine bırakmamız, tarımsal faaliyetleri uzun süre devre dışı bırakmamız gerekiyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

