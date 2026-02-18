Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 01:00 Güncelleme: 18.02.2026 - 01:00
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, şüpheli O.A'nın üst aramasında 1 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Soruşturmayı genişleten ekipler, O.A'ya uyuşturucu maddeyi M.K. ve B.K'nin temin ettiğini belirledi.

        Ekipler, söz konusu iki şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, 2 şarjör, 102 adet 9 mm çapında fişek, 10 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 6 gram esrar ve 1 gram tütünle karıştırılmış esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve B.K. tutuklandı, O.A. ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

