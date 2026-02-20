Canlı
        Hatay'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Payas ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 20.02.2026 - 10:40 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:40
        Hatay'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'ın Payas ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yenişehir Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, atölyede hasar oluştu.

