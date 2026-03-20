Hatay'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. M.A. idaresindeki 31 AOE 638 plakalı otomobil, Söğüt Mahallesi'nde dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce dereden çıkarılan sürücü, ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

