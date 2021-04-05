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Yayman: "DSİ Hatay’a 18 yılda 113 tesis kazandırdı"

İHA

Yayman: "DSİ Hatay’a 18 yılda 113 tesis kazandırdı"

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, DSİ’nin Hatay’da 18 yılda 113 tesis yatırımı gerçekleştirdiğini 2021 yılı ve sonrası için de 93 yeni tesis planı olduğunu söyledi.
Hatay Milletvekili, TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şanverdi, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Hatay’da inşa edilen DSİ yatırımlarında incelemelerde bulundu. Heyeti, incelemeler esnasında, DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta projelerde gelinen son nokta ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Heyet, Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Kurtlusoğuksu Göleti’nin de yer aldığı Kurtlusoğuksu Köyü, Kırıkhan Ceylanlı Yeraltı Suyu Suni Besleme İnşaatının da yer aldığı Ceylanlı Mahallesi, Hassa Yoluklar Barajı’nın yapılacağı Yoluklar Mahallesi, Tahtaköprü Barajı ve Büyükkaraçay Barajı’nda incelemelerde bulundu. Kırıkhan’da yapımı devam eden Kırıkhan Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen açık hava toplantısında vatandaşlarla biraraya gelen heyet, burada vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.
Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yayman, “DSİ tarafından Hatayımıza son 18 yılda; 800 bin kişiye fayda sağlayacak yıllık 47 milyon m kapasiteli 5 adet içmesuyu tesisi, 892 milyon m su depolayacak 7 adet baraj, 5 milyon m su depolayacak 3 adet gölet, 81.530 dekar araziyi sulayarak 62 milyon TL zirai gelir artışı sağlayacak 13 adet sulama tesisi, 87 yerleşim yerini taşkınlardan koruyacak 83 adet taşkın koruma tesisi, Hidroelektrik enerji üretimi yıllık 0,05 milyar kWh olan 2 adet HES tesisi olmak üzere toplam 2.925.000.000 TL yatırım yapılarak, 113 adet tesis hizmete alınmıştır. Bu kapsamda 2021 yılı ve sonrasında Hatay için DSİ’nin hedefleri; yıllık 35,32 milyon m fayda sağlayacak 1 adet İçmesuyu Tesisi, 49 milyon m su depolayacak 9 adet baraj, 1,17 milyon m su depolayacak 4 adet gölet, 4 adet yeraltı depolama tesisi, 539.700 dekar araziyi sulayarak 600 milyon TL zirai gelir artışı sağlayacak 39 adet sulama tesisi, 32 yerleşim yerini taşkınlardan koruyacak 27 adet taşkın koruma tesisi, Hidroelektrik enerji üretimi yıllık 0,4 milyar kWh olan 11 adet hes tesisi olmak üzere toplam 6.500.000.000 TL yatırım yapılarak, 96 adet tesisin hizmete alınmasıdır. Tabi ki biz de Hatay için fayda sağlayacak her projede olduğu gibi bu projeleri de titizlikle takip edeceğiz” diye konuştu.
Yayman, Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı ile yıllık 239 hm3 suyun Reyhan Barajı rezervuarına aktarılmasının sağlanacağını kaydederek, “Kış aylarında gelen taşkın suları kontrollü bir şekilde derive edilerek Reyhanlı Barajı rezervuarına aktarılacaktır. Böylece rezervuara aktarılarak depolanan sular ile Hatay ili Reyhanlı, Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri sınırları içerisinde 584 640 dekar alanın sulanması hedeflenmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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