Sınırda yakalanan DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi

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İzzet NAZLI / ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA) SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan DEAŞ'lı terörist Yasir A. (20), Altınözü Adliyesi´ne sevk edildi. Öte yandan, sınırda yakalanan bir diğer DEAŞ'lı terörist Yasin Y.'nin (19) jandarmadaki işlemleri sürdüğü bildirildi.

Altınözü ilçesindeki Hacıpaşa Mahallesinde bulunan 1´inci derece askeri yasak bölgede hudut personeli tarafından, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalan Türk vatandaşı 2 DEAŞ´lı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Buradaki işlemlerin ardından, hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen DEAŞ'lı terörist Yasir A., Altınözü Adliyesi´ne sevk edildi. Sınırda yakalanan diğer DEAŞ'lı terörist Yasin Y.´nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Altınözü İzzet NAZLI

2021-10-04 12:57:37



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