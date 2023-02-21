Hatay Havalimanı kontrol edildi, uçuşlar devam ediyor

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DHA

Hatay'da dün akşam saatlerinde peş peşe yaşanan iki depremin ardından Hatay Havalimanı'ndaki pistte yapılan kontrollerde uçuşlara engel bir durum olmadığı bildirildi. Kontrollerin ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan AnadoluJet uçağı kısa bir süre önce Hatay'dan havalandı.

DHA'nın haberine göre; Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 ve 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Havalimanı kontrol edildi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem sonrasında Hatay Havalimanı pisti tekrar kontrol edildi. Pistte problem olmadığı teyit edildi. Akabinde uçağımız havalimanından emniyetli şekilde kalkışını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Bilal Ekşi, sosyla medya hesabından Hatay Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçağın kalkışına ait görüntüleri de paylaştı. TK4371 sefer sayılı Hatay-Sabiha Gökçen seferini yapan uçak, bir saat gecikmeli olarak Hatay'dan havalanırken, saat 23.55 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay Havalimanı'nın pistinde meydana gelen hasar nedeniyle uçuşlar bir süreliğine durdurulmuş; ekiplerin yoğun çalışmasının ardından 12 Şubat'tan itibaren tahliye seferlerine başlanmıştı.