2026 Hatay imsakiyesi:Hatay'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Hatay 2026 imsakiye takvimi ile Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri de belli oldu. Şehirde sahur vakti sabaha karşı, imsak saati öncesinde yapılacak; imsakla birlikte oruç başlayacak. Gün boyu süren bekleyişin ardından akşam Hatay iftar saati geldiğinde sofralar kurulacak ve oruçlar açılacak. Ramazan boyunca sahur saatleri ve iftar vakti bu takvimde yer alan saatlere göre ilerleyecek. İşte Hatay için 2026 Ramazan imsakiye detayları…
Hatay 2026 imsakiye takviminin açıklanmasıyla sahur ve iftar saatleri belli oldu. İmsak vaktiyle başlayacak oruç, akşam ezanı ile son bulacak. Aileler iftar sofralarında bir araya gelirken, bu sene Ramazan 29 gün olarak idarek edilecek. Peki, Hatay'da ilk sahur ve iftar saati ne zaman? İşte, 2026 Hatay imsakiye takvimi
HATAY İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Hatay İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur vakti saat 05.53'te bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 18.27 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19.41'de okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise 05.52 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
HATAY İMSAKİYE 2026
Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı.
ORUÇ NİYETİ NASIL GETİRİLİR? ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Diyanet İşleri, oruca nasıl niyet edilmesi gerektiğini şöyle ifade ediyor:
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/85) Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127)
Kaza, keffâret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffâret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.