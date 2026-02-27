Hatay'ın neyi meşhur? Hatay'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

HATAY’IN NEYİ MEŞHUR?

Hatay denince akla ilk gelenler çok katmanlı mutfak kültürü, farklı inanç ve medeniyetlerin bıraktığı izler ve Doğu Akdeniz’e uzanan bereketli topraklardır. Hatay mutfağı kebap çeşitleri, tepsi yemekleri ve zengin mezeleriyle bilinir; tepsi kebabı, oruk, kaytaz böreği ve humus sofralarda sık yer bulur. Künefe şehrin en tanınan tatlısıdır ve sıcak servis edilir. Zahter salatası, tuzlu yoğurt ve nar ekşisi yöresel lezzetler arasında bulunur. Antakya künefesi peynirli yapısıyla öne çıkar. Taş fırınlarda hazırlanan ekmekler ve çörekler günlük yaşamın parçasıdır. Hatay, farklı din ve kültürlerin bir arada yaşadığı şehirlerden biridir; Habib-i Neccar Camii, St. Pierre Kilisesi ve eski Antakya sokakları bu çeşitliliği gösterir.

REKLAM

Uzun Çarşı hattında baharat tezgahları, sabun ve defne yağı ürünleri yer alır. Defne sabunu bölgenin bilinen doğal ürünlerindendir. Samandağ sahili ve Asi Nehri kıyısı şehir siluetini tamamlar. Mozaik Müzesi bölgedeki arkeolojik zenginliği yansıtır. Yayladağı ve çevresindeki kırsal alanlar doğal rota oluşturur. Hatay, güçlü gastronomisi, kültürel çeşitliliği ve tarihsel birikimiyle Akdeniz’in en karakteristik şehirlerinden biri olarak öne çıkar.

HATAY’DA NERESİ GEZİLİR? Hatay, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi yapıları, güçlü inanç mirası ve Akdeniz’e uzanan doğal alanlarıyla kültür odaklı bir gezi sunar. Şehir merkezinde yürüyerek gezilebilecek önemli noktalar bulunduğu gibi çevre ilçelere uzanan günübirlik rotalar da rahatlıkla planlanabilir. Antik kentler, müzeler, sahil hatları ve eski mahalleler aynı program içinde değerlendirilebilir. Hatay Arkeoloji Müzesi: Dünyanın en zengin mozaik koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapar. Antakya merkezindedir.

Habib-i Neccar Camii: Anadolu’nun en eski camilerinden biri kabul edilir. Şehir merkezinde yer alır.

Pierre Kilisesi: Kayaya oyulmuş yapısıyla bilinir. Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilir.

Antakya: Dar sokakları, eski evleri ve Uzun Çarşı hattıyla Hatay’ın kültürel kalbini oluşturur.

Samandağ: Uzun sahil şeridi ve doğal plajlarıyla bilinir. Deniz molası için tercih edilir.

Titus Tüneli: Roma döneminden kalan mühendislik yapısıdır. Beşikli Mağara ile birlikte gezilir.

Arsuz: Sahil yürüyüşleri ve gün batımı manzarasıyla öne çıkar. Yaz döneminde de hareketlidir.

Harbiye: Şelaleleri ve yeşil dokusuyla bilinir. Kısa doğa molaları için uygundur.

Vakıflı Köyü: Türkiye’deki tek Ermeni köyü olarak bilinir. Köy yaşamı ve yerel ürünleriyle ziyaret edilir. HATAY’DA YAPILACAK ŞEYLER NELER? REKLAM Hatay’da yapılacak şeyler kültürel miras, yerel mutfak ve Akdeniz kıyı yaşamını aynı akışta deneyimlemeye dayanır. Sabah saatlerinde Antakya merkezinde yürüyüş yaparak eski sokak dokusunu görmek ve Uzun Çarşı hattında baharat tezgahlarını gezmek güne iyi bir başlangıç sağlar, ardından Hatay Arkeoloji Müzesi ziyaret edilerek bölgenin mozaik koleksiyonları incelenebilir. Habib-i Neccar Camii ve St. Pierre Kilisesi çevresinde kısa bir kültür turu yapılabilir. Öğle saatlerinde tepsi kebabı, oruk ya da humus tadımı planlanır, künefe ile tatlı molası verilir. Harbiye tarafına geçilerek şelale çevresinde vakit geçirilebilir, yeşil alanlarda kısa yürüyüşler yapılabilir. Samandağ sahilinde deniz havası alınır, Titus Tüneli ve Beşikli Mağara hattında Roma döneminden kalan yapılar gezilebilir.

Arsuz yönünde gün batımı izlemek Akdeniz manzarasını görmek isteyenler için güzel bir durak oluşturur. Vakıflı Köyü’nde köy yaşamı gözlemlenebilir, yerel ürünlerden alışveriş yapılabilir. Merkez çarşıda nar ekşisi, zahter, defne sabunu ve yöresel peynir çeşitleri temin edilebilir. Fotoğrafla ilgilenenler mozaik detayları, sahil silueti ve tarihi cephelerde çekim yapabilir. Akşam saatlerinde Asi Nehri çevresinde yürüyüşle tempo düşürülür, yerel kafelerde çay molası verilir. Hatay gezisi gastronomi, tarih, inanç mirası ve deniz yaşamını tek program içinde buluşturan dolu dolu bir şehir deneyimine dönüşür. HATAY’DA NE ALINIR? Hatay’da alınabilecek ürünler şehrin zengin mutfak kültürü ve yerel üretim geleneği etrafında şekillenir. Nar ekşisi cam şişelerde doğal fermantasyonla hazırlanmış haliyle satılır ve mutfak alışverişinin ilk sıralarında yer alır. Zahter karışımı, sumak, isot ve özel kebap baharatları Uzun Çarşı çevresindeki aktar ve baharatçılarda bulunur. Künefe peyniri vakumlu ambalajlarda taşımaya uygun şekilde hazırlanır, yanında künefe tel kadayıfı da paketlenmiş olarak temin edilebilir. Tuzlu yoğurt, sürk peyniri ve yöresel çökelek çeşitleri yerel pazarlarda öne çıkar. Tepsi kebabı ve oruk yapımında kullanılan hazır iç harç karışımları yöresel market raflarında yer alır. Defne sabunu ve defne yağı bölgenin en bilinen doğal ürünlerindendir, cilt bakımında kullanılan bu ürünler küçük atölyelerde el yapımı olarak hazırlanır.