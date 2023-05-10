Son depremler 10 Mayıs Kandilli ve AFAD tablosu 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üçüncü yılında özellikle deprem bölgesi olmak üzere ülkemizde en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son olarak AFAD verilerine göre Konya, Hatay ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler oldu. Peki, en son deprem nerede kaç büyüklüğünde oldu?