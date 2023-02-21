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Hatay merkezli deprem Meryem Ana Kilisesi'ndeki hasarı artırdı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Vakıflı Mahallesi'nde bulunan Meryem Ana Kilisesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dün akşam merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıda da zarar gördü

Hatay merkezli deprem Meryem Ana Kilisesi'ndeki hasarı artırdı
AA

Kahramanmaraş ve Defne merkezli depremler, Samandağ ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta 35 haneden oluşan 130 nüfuslu kırsal mahallede can kaybına yol açmadı ancak bazı binalarda büyük hasar oluştu.

Mahallenin simgelerinden Meryem Ana Kilisesi'nin dış duvarlarında, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntılarda kısmen oluşan hasar, dün akşam saat 20.04'teki depremle arttı.

Vakıflı Mahallesi Muhtarı Berç Kartun, ilk depremlerin ardından kiliseyi ibadete kapattıklarını söyledi.

Yapının son durumu hakkında bilgi veren Kartun, "Son depremde kilise tamamen dağıldı sayılır. Kullanılamaz hale geldi şu an. Dış duvarları düşmüş. İçeride bayağı hasar var. Kilisede ibadet yapılamaz, içine girilemez. Şu an öyle bir halde." dedi.

Kartun, benzer bir durumun evler için de geçerli olduğunu belirterek, "Az hasarlı bazı evler de tamamen hasarlı oldu. Şu an evlerin hiçbirine girilemez. Her tarafta çatlaklar var. Artık çadırlarda yaşamaya mahkum olduk. Yine de şükrediyoruz. Can kaybımız yok. Onunla teselli oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"EVLERİMİZE, İŞ YERLERİMİZE GİREMİYORUZ"

Ermeni cemaatinin eski başkanlarından Garbis Kuş ise 6 Şubat'tan bu yana yaşanan depremlerden birçok ilin etkilendiğini hatırlattı.

Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Kuş, "Durumumuz kötü ama her taraf kötü durumda. Evlerimize, iş yerlerimize giremiyoruz artık. Can kaybımız yok, ona seviniyoruz ama her taraf çok kötü. Rahmetli olanlar için başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

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