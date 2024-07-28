Hatay ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
Hatay'ın Hassa ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı. Hatay'daki yangın kontrol altına alınırken Kahramanmaraş'ta alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.
Hassa'nın Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 4 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında bölgede bulunan bir sondaj makinesi de hasar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ
Hatay'daki yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontol altına alınırken bir başka yangın haberi de Kahramanmaraş'tan geldi.
Yangın, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi’nde çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması devam ederken, bir helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.