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Hatay’da bulunan Volkan Demirel'in eşi gözyaşları içinde yardım istedi! “Burada durum çok kötü!”

Türkiye'yi sarsan deprem sarsıntısında feci haberler gelmeye devam ediyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını söyledi. Hatayspor'un teknik direktörü olan Volkan Demirel ve eşi sosyal medya hesaplarından açıklamalar yaptı.

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  • Hatay’da bulunan Volkan Demirel'in eşi gözyaşları içinde yardım istedi! “Burada durum çok kötü!”

    Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi. Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'de son durumla alakalı açıklama yaptı.
  • Hatay’da bulunan Volkan Demirel'in eşi gözyaşları içinde yardım istedi! “Burada durum çok kötü!”

    Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, yaşanan deprem ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak yardım istedi.
  • Hatay’da bulunan Volkan Demirel'in eşi gözyaşları içinde yardım istedi! “Burada durum çok kötü!”

    Volkan Demirel açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Ne kadar yardım varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen. Çevre iller de aynı şekilde sadece Hatay ve Antakya değil lütfen. Allah rızası için burada insanlar çok kötü."
  • Hatay’da bulunan Volkan Demirel'in eşi gözyaşları içinde yardım istedi! “Burada durum çok kötü!”

    Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'de Instagram hesabının hikaye bölümünden açıklama yaparak yardım istedi.
  • Hatay’da bulunan Volkan Demirel'in eşi gözyaşları içinde yardım istedi! “Burada durum çok kötü!”

    Zeynep Sever Demirel şu ifadeleri kullandı: "Merhaba. Burada durumlar çok kötü arkadaşlarımız enkaz altından çıktılar. Hala enkaz altında olan tanıdıklarımız var. Hatay geneli felaket vaziyette. Hastaneler yıkıldı. Yeterli hiçbir şey yok. Bir an önce yardım gelmesi lazım buraya. Çok kötü çünkü her şey. Lütfen bir şey yapın."

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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