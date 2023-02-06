Zeynep Sever Demirel şu ifadeleri kullandı: "Merhaba. Burada durumlar çok kötü arkadaşlarımız enkaz altından çıktılar. Hala enkaz altında olan tanıdıklarımız var. Hatay geneli felaket vaziyette. Hastaneler yıkıldı. Yeterli hiçbir şey yok. Bir an önce yardım gelmesi lazım buraya. Çok kötü çünkü her şey. Lütfen bir şey yapın."