        Hatay'da silahlı kuyumcu soygunu: 3 dakikada 3 kilo altınla kaçtılar

        Hatay'da silahlı kuyumcu soygunu: 3 dakikada 3 kilo altınla kaçtılar

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, silahlı ve kasklı 2 şüpheli, girdikleri kuyumcuda 3 dakikada yaklaşık 3 kilo altını alarak kaçtı. Soygun anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 01:10 Güncelleme: 05.01.2026 - 01:11
        3 dakikada 3 kilo altınla kaçtılar
        Olay, Kırıkhan ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Suriye uyruklu Zaher Alshabb’a ait kuyumcuya gelen kasklı 2 şüpheli, ellerindeki tabanca ve pompalı tüfekle tehdit ettikleri iş yerinde bulunan 4 kişiyi masanın arkasına geçirdi.

        Şüpheliler, vitrindeki altınları yanlarında getirdikleri torbaya doldurarak kısa sürede olay yerinden kaçtı. Silahlı soygun anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kamera görüntülerinde, şüphelilerin silahlı şekilde iş yerine girdikleri ve altınları topladıkları anlar yer aldı.

        3 DAKİKADA YAKLAŞIK 3 KİLO ALTINDA KAÇTILAR

        Soygundan sonra iş yerinde yapılan ilk tespitte yaklaşık 3 kilo altının çalındığı belirlendi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        Atık tankerinde özel bölmelerde 32 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör tutuklandı

        Atık tankerinde özel bölmelerde 32 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör tutuklandı  

