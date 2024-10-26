Hatayspor: 0 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Bellona Kayserispor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Bellona Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 76. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.
Bu sonucun ardından Kayserispor ilk galibiyetini aldı ve 8 puana yükseldi. Hatayspor ise 3 puanda kaldı.
Ligin 11. haftasında Kayserispor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise Eyüpspor deplasmanında sahne alacak.