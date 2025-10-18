Hatayspor: 1 - Çorum FK: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Çorum FK, deplasmanda Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Yusuf Erdoğan, Danijel Aleksic, Braian Samudio ve Atakan Akkaynak'ın golleriyle deplasmanda farklı kazanan Çorum FK, puanını 21'e yükseltti. Hatayspor ise haftayı 3 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Hatayspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Çorum FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12'de Yusuf Erdoğan, 25'te Danijel Aleksic, 63'te Braian Samudio ve 79. dakikada Atakan Akkaynak attı. Ev sahibinin tek golünü ise 90+3. dakikada Selimcan Temel kaydetti.
Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 21'e yükseltirken, Hatayspor ise 3 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Sivasspor'a konuk olacak. Çorum FK, Boluspor'u ağırlayacak.