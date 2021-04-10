Atakaş Hatayspor ile Göztepe, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geldi. Konuk ekip maça hızlı başladı. Dakikalar 30'u gösterirken Adis Jahovic, Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. İlk golden yaklaşık 8 dakika sonra bir kez daha sahne alan Jahovic farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Mücadelede dakikalar 64'ü gösterirken Hatayspor'da Mame Biram Diouf farkı 1'e indiren golü attı. Adis Jahovic 78. dakikada farkı yeniden ikiye çıkarırken hat-trick yaptı. Hatayspor 90. dakikada Diouf ile bir gol daha bulup ümitlense de kalan dakikalarda gol olmayınca Göztepe sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve üst üste ikinci zaferini yaşadı. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından puanını 46'ya yükseltirken Hatayspor haftayı 49 puanla tamamladı.

MAÇIN DAKİKALARI

10. dakikada Hataysporlu oyuncuların orta alanda kaptırdığı topu alan Tripic'in ceza sahası içinde çektiği şut, az farkla dışarı çıktı.

30. dakikada Göztepe öne geçti. Hataysporlu futbolcuların orta alanda kaptırdığı topu alan Jahovic, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısını Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada ceza sahası içine topla giren Hataysporlu Boupendza'nın sert şutu dışarı çıktı.

64. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Traore'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Diouf'un kafayla vurduğu top ağlarla buluştu: 1-2.

78. dakikada Göztepe farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

87. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Göztepeli Ndiaye'nin sert şutunu kaleci Munir son anda uzaklaştırdı.

90. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3

Mücadele, konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

AtakaşHatayspor: Munir, Santos, Mesut Çaytemel, Popov, Yusuf Abdioğlu, Traore, Riberio (Dk. 79 Kamara) , Boupendza, Akintola, Aabid (Dk. 54 Muhammed Mert),Diouf

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 83 Murat Paluli),Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Burekovic, Soner Aydoğdu (Dk. 90+1 Titi),Tripic (Dk. 70 Esiti),Diabate, Halil Akbunar (Dk. 90+1 Brown Ideye),Nwobodo, Jahovic (Dk. 83 Cherif Ndiaye)

Goller: Dk. 30, Dk. 39 ve Dk. 78 Jahovic (Göztepe),Dk. 64 ve Dk. 90 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Sarıkartlar: Dk. 56 Atınç Nukan, Dk. 57 Alpaslan Öztürk, Dk. 73 İlhan Şahin (Yardımcı antrenör),Dk. 82 Esiti, Dk. 85 İrfan Can Eğribayat (Göztepe),Dk. 90+4 Akintola Dk. 90+7 Kamara (Atakaş Hatayspor)