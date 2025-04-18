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        Hatayspor: 2 - Konyaspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.Marko Arnautovic, Louka Prip ve 90. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golleriyle kazanan Konyaspor, 40'a yükseltti. Küme düşmeme mücadelesi veren Hatayspor ise 19 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 21:59 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:59
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        Konyaspor 90'da üç puanı aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Konyaspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10'da Marko Arnautovic, 70'te Louka Prip ve 90. dakikada Oğulcan Ülgün attı. Ev sahibinin gollerini ise 28'de Bilal Boutobba ile 32. dakikada Abdülkadir Parmak kaydetti.

        Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 40'a yükseltirken, küme düşmeme mücadelesi veren Hatayspor ise 19 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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