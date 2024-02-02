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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Hatayspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Hatayspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

        Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Massanga (2) ve Stranberg (P) kaydederken Fatih Karagümrük'ün tek golünü Lassagna attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 19:04 Güncelleme: 02.02.2024 - 19:04
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        Hatayspor 3 puanı 3 golle aldı
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Ev sahibinin golleri Massanga (2) ve Stranberg'ten (P) geldi. Fatih Karagümrük'ün golünü ise Lassagna kaydetti.

        MAÇIN DAKİKALARI

        25. dakikada ceza sahası dışından Bertolacci'nin ortasında penaltı noktasında topla buluşan Eysseric'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

        33. dakikada Emre Mor'un pasında sağ çaprazda topla buluşan ve ceza sahasına giren Rohden'in şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

        39. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Strandberg meşin yuvarlağı ayağından açınca kaleci Sirigu, kalesinden çıkarak tehlikeyi önledi.

        42. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Massanga Matondo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

        Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

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