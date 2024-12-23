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        Hatayspor'a Fenerbahçe öncesi kötü haber

        Hatayspor'dan top koşturan Francisco Calvo, Görkem Sağlam ve Recep Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 21:21 Güncelleme: 23.12.2024 - 21:21
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        Hatayspor'a F.Bahçe öncesi kötü haber!
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        Hatayspor'da forma giyen üç oyuncu, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.

        FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR

        Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

        Mücadelede sarı kart gören savunma oyuncuları Francisco Calvo, Recep Burak Yılmaz ve orta saha oyuncusu Görkem Sağlam cezalı duruma düştü.

        Bu üç oyuncu da, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

        MAÇ NE ZAMAN?

        Hatayspor, 5 Ocak Pazar günü, Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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