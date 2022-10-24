Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.
SAAT: 20.00
HAKEM: Kadir Sağlam
STAT: Yeni Hatay Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 1
HATAYSPOR: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Aabid, Boudjemaa, Saba, El Kaabi, Ze Luis
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Nkoudou, Muleka, Weghorst
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Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor.
Ev sahibi Hatayspor ise 7 puanla 18. basamakta yer alıyor.
GHEZZAL YOK
Zorlu maçta siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemiyor. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti.
İKİ İSİM CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkıyor. Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.
MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ
- Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırladığı iki maçı kaybetmeyen Hatayspor'un (1G 1B), en üst ligde 3+ kez konuk edip yenilmediği tek rakibi Alanyaspor (2G 1B).
- Hatayspor ile Süper Lig'de karşılaştığı dört maçta aynı sonucu üst üste iki kez almayan Beşiktaş (1G 2B 1M), son randevudan beraberlikle ayrıldı (1-1; Mart 2022).
- Bu sezon evinde oynadığı dört maçın ikisini kaybeden Hatayspor (1G 1B), 2022 senesinde daha önce iç sahada aldığı mağlubiyet sayısını şimdiden geride bıraktı (5G 4B 1M).
- Süper Lig deplasmanlarındaki son sekiz maçını kaybetmeyen Beşiktaş (4G 4B), ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi. Siyah-beyazlılar, daha uzun bir seriyi en son 2015/16'nın ilk dokuz dış saha karşılaşmasında yaşadı.
- Bu sezon ligde iki galibiyet alan ve 7 puan toplayan Hatayspor (2G 1B 6M), dokuzuncu maçlar itibarıyla en son 3. Lig'de boy gösterdiği 2007/08'de daha düşük bir sayıda kaldı (6 puan). Süper Lig'in bu aşamasında 7 veya daha az puan toplayan son yedi takımın altısı (Kasımpaşa; 2020/21) küme düşmekten kurtulamadı (2019/20 hariç).
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