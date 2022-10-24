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Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK? BJK maçı canlı skor! BJK ilk 11 ve kadrosu!
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Hatayspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Hatayspor - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. Son beş maçında tek galibiyet alabilen siyah-beyazlılar galibiyet serisiyle üst sıralara tırmanmak istiyor. Volkan Demirel yönetiminde üst üste iki galibiyet alan Hatayspor ise alt sıralardan kurtulma peşinde. Bu maç öncesinde ev sahibinin 7, Beşiktaş'ın ise 19 puanı bulunuyor.

Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK? BJK maçı canlı skor! BJK ilk 11 ve kadrosu!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

SAAT: 20.00
HAKEM: Kadir Sağlam
STAT: Yeni Hatay Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 1

HATAYSPOR: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Aabid, Boudjemaa, Saba, El Kaabi, Ze Luis

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Nkoudou, Muleka, Weghorst

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Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor.

Ev sahibi Hatayspor ise 7 puanla 18. basamakta yer alıyor.

GHEZZAL YOK

Zorlu maçta siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemiyor. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti.

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkıyor. Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırladığı iki maçı kaybetmeyen Hatayspor'un (1G 1B), en üst ligde 3+ kez konuk edip yenilmediği tek rakibi Alanyaspor (2G 1B).
  • Hatayspor ile Süper Lig'de karşılaştığı dört maçta aynı sonucu üst üste iki kez almayan Beşiktaş (1G 2B 1M), son randevudan beraberlikle ayrıldı (1-1; Mart 2022).
  • Bu sezon evinde oynadığı dört maçın ikisini kaybeden Hatayspor (1G 1B), 2022 senesinde daha önce iç sahada aldığı mağlubiyet sayısını şimdiden geride bıraktı (5G 4B 1M).
  • Süper Lig deplasmanlarındaki son sekiz maçını kaybetmeyen Beşiktaş (4G 4B), ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi. Siyah-beyazlılar, daha uzun bir seriyi en son 2015/16'nın ilk dokuz dış saha karşılaşmasında yaşadı.
  • Bu sezon ligde iki galibiyet alan ve 7 puan toplayan Hatayspor (2G 1B 6M), dokuzuncu maçlar itibarıyla en son 3. Lig'de boy gösterdiği 2007/08'de daha düşük bir sayıda kaldı (6 puan). Süper Lig'in bu aşamasında 7 veya daha az puan toplayan son yedi takımın altısı (Kasımpaşa; 2020/21) küme düşmekten kurtulamadı (2019/20 hariç).

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