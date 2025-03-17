Hatayspor, Dele-Bashiru'dan 5.45 milyon Euro kazandı!

Hatayspor'a Dele-Bashiru piyangosu... İtalya Serie A ekibi Lazio, sezon başında Hatayspor'dan kiraladığı Nijeryalı orta sahanın satın alma opsiyonunu da kullandı.

Kiralama ücreti olarak Hatayspor'a 2 milyon Euro ödeyen Lazio, bonservis bedeli olarak ise 3.45 milyon Euro ödedi. Hatayspor böylece, Sheffield Wednesday'dan bedelsiz transfer ettiği Dele-Bashiru'dan toplamda 5.5 milyon Euro gelir elde etmiş oldu.