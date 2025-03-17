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        Haberler Spor Transfer Hatayspor, Dele-Bashiru'dan 5.45 milyon Euro kazandı! - Futbol Haberleri

        Hatayspor, Dele-Bashiru'dan 5.45 milyon Euro kazandı!

        İtalya Serie A ekibi Lazio, sezon başında Atakaş Hatayspor'dan kiraladığı Fisayo Dele-Bashiru'nun satın alma opsiyonun kullandı. Hatayspor, Dele-Bashiru'nun transferinden kiralama ücreti ve bonservis bedeli olarak toplam 5.45 milyon Euro kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 14:24 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:24
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        Hatayspor'a Dele-Bashiru piyangosu!
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        Hatayspor'a Dele-Bashiru piyangosu... İtalya Serie A ekibi Lazio, sezon başında Hatayspor'dan kiraladığı Nijeryalı orta sahanın satın alma opsiyonunu da kullandı.

        Kiralama ücreti olarak Hatayspor'a 2 milyon Euro ödeyen Lazio, bonservis bedeli olarak ise 3.45 milyon Euro ödedi. Hatayspor böylece, Sheffield Wednesday'dan bedelsiz transfer ettiği Dele-Bashiru'dan toplamda 5.5 milyon Euro gelir elde etmiş oldu.

        24 yaşındaki oyuncu, Lazio ile 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

        Dele-Bashiru, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 24 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

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