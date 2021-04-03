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Hatayspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Hatayspor - Galatasaray maçının canlı aktarımı HTSPOR'da1 Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda cezalı Fatih Terim ile Ümit Davala'nın dışında futbolcular Yedlin, Luyindama, Kerem, Emre Kılınç, Marcao, Taylan bu karşılaşmada forma giyemiyor

Hatayspor Galatasaray CANLI YAYIN: Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, 32. hafta mücadelesinde Hatayspor'a konuk oluyor. Fatih Terim ile Ümit Davala'nın cezalı olduğu sarı-kırmızılılar Hatay'a birçok oyuncusundan yoksun geldi. Galatasaray'da Yedlin, Luyindama, Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı müsabakada forma giyemiyor.

HATAYSPOR - GALATASARAY

SAAT: 19.00
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
STAT: Antakya Atatürk Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 1

HATAYSPOR: Munir; Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Mesut Çaytemel; Ruben Ribeiro, Aabid; Akintola, Adama Traore, Mohammed Kamara; Mame Diouf
TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Gedson, Ömer, Arda, Feghouli, Onyekuru, Mustafa Muhammed
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Ligin geride kalan 31 haftasında 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 61 puan topladı. Galatasaray, 32. haftaya 1 maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada girdi.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de iyi bir performans sergileyen bordo-beyazlılar ise 29 müsabakada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan topladı. Hatay temsilcisi, 32. hafta öncesi 7. sırada yer buldu.

BOUPENDZA KADRODA YOK!

Hatayspor'da koronavirüs testi negatif çıkan Aaron Boupendza, Galatasaray maçı kadrosuna alınmadı.

TAKIMIN BAŞINDA LEVENT ŞAHİN

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatayspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamıypr. Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği Terim ile Davala, karşılaşmayı tribünden takip edecek. Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin bulunuyor.

ALTI EKSİK

Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a karşı 6 futbolcusundan yaralanamıyor. Sarı-kırmızılı ekipte savunma oyuncuları DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Marcao, cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Kerem Aktürkoğlu da Hatayspor mücadelesinde yer almıyor. Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı da müsabakada sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da bu karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

SON DÖRT MAÇTA 8 PUAN KAYIP

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 4 haftada kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında ciddi yara aldı.

Ligde 20 ile 27. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, son 4 müsabakada istediği sonuçları elde edemedi. 28. haftada MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesiyle galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 29. haftada Demir Grup Sivaspor'la 2-2 berabere kaldı. 30. haftayı 3-0'lık Hes Keblo Kayserispor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılılar, 31. haftada ise Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildi.

Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 12 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.

Ligin en az gol yiyen takımı (27) olan sarı-kırmızılılar, son 4 maçta kalesinde 8 gol gördü.

HATAYSPOR İLE 2. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde 2. kez karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ilk kez mücadele eden bordo-beyazlılarla ilk maçını sezonun 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynadı. Galatasaray, iki takım arasındaki ilk randevudan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

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