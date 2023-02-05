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Hatayspor - Kasımpaşa CANLI YAYIN

Hatayspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor

Hatayspor - Kasımpaşa CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

STAT: Yeni Hatay
SAAT: 16.00
HAKEM: Murat Erdoğan
YAYIN: beIN Sports

HATAYSPOR: Erce, Kerim, Burak Bekaroğlu, Burak, Engin, Mehdi, Dudziak, Aabid, El Kaabi, Kaan, Ze Luis

KASIMPAŞA: Erdem, Fabiano, Donk, Tarkan, Yasin, Eysseric, Tirpan, Hajradinovic, Ben Ouanes, Chouiar, Fall

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Fatih Karagümrük karşısında uzatmada bulduğu golle 1 puan aldıktan sonra önce sahasında Medipol Başakşehir’e 3-1 ardından da deplasmanda Fenerbahçe’ye 5-1 kaybeden Kasımpaşa, hafta içinde Bitexen Giresunspor’u evinde 5-1 yenerek ligde 4 maç sonra 3 puana uzandı.

Geride kalan 21 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 22 puanla 13. sırada bulunuyor.

Trabzonspor galibiyetinin ardından hafta içinde Gaziantep FK’ye deplasmanda 4-1 kaybeden Hatayspor, ligde oynadığı 20 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgiyle hanesine 20 puan yazdırdı ve 17. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa’da, Giresunspor mücadelesinde 2 gol atan Aytaç Kara, sarı kart cezası nedeniyle Hatay deplasmanında forma giyemeyecek. Ceza sınırında bulunan Hajradinovic ve Bahoken ise bu maçta kart görmeleri halinde Fraport TAV Antalyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Hatayspor’da ise 4 isim kart sınırında. Erce Kardeşler, Ribeiro, Onur Ergün ve El Kaabi, Kasımpaşa karşısında kart görmesi durumunda Adana Demirspor deplasmanında oynayamayacak.

İki takımın ligin ilk yarısında oynanan mücadelesini Kasımpaşa, 1-0’lık skorla kazanmıştı.

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