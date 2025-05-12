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        Haberler Spor Diğer Boks Hatice Akbaş: En büyük hedefim Los Angeles'da final oynamak - Diğer Haberleri

        Hatice Akbaş: En büyük hedefim Los Angeles'da final oynamak

        Milli boksör Hatice Akbaş, en büyük hedefinin Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda finalde mücadele ederek altın madalya kazanmak olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:44 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:44
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        "En büyük hedefim Los Angeles'da final oynamak"
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 54 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Hatice Akbaş, Didim'de yer alan Anda Barut Collection'da düzenlenen 'Olimpiyat Madalyalı Sporcular ve Dünya Şampiyonları ile Sağlıklı Yaşam Haftası' etkinliğine katıldı.

        23 yaşındaki milli boksör, burada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK KEYİFLİ GEÇİYOR"

        Didim'de yapılan etkinlikle ilgili görüşlerini paylaşan Hatice Akbaş, "Gerçekten çok keyifli geçiyor. Geçen sene de yine Anda Barut Collection ve Effect Burson'un davetiyle buraya katıldık. En beğendiğim otellerden birisi ve bu organizasyon bence çok daha anlamlı olmuş. Ben de olimpiyat madalyalı bir sporcu olarak burada bulunmaktan çok keyif aldım ve gurur duydum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

        "DÜNYA ŞAMPİYONALARI OLİMPİYATLAR ÇOK BÜYÜK BİR ADIM"

        Eylül ayında düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlık sürecinin devam ettiğini aktaran Hatice, "Eylül'de dünya şampiyonası var. Şu an 3-4 günlük bir dinlenme molası verdim. Ayın 24'ünde tekrardan kampım başlayacak. Yoğun bir süreç beni bekliyor. Kamp periyotlarını antrenörlerimiz gerekli bir şekilde yapacaktır. Ben de elimden geldiğince uyacağım ve hedefim orada da final oynamak ve altın madalya kazanmak. Çünkü bu 2028 Los Angeles Olimpiyatları için çok büyük bir adım. Ben de elimden gelen her şeyi yaparak orada altın madalyayı almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        "EN BÜYÜK HEDEFİM LOS ANGELES'DA FİNAL OYNAMAK VE BU SEFER ALTIN MADALYA KAZANMAK"

        En büyük hedefinin 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki milli boksör, "2024 Paris Olimpiyatları benim ilk olimpiyatımdı. Daha öncesinde Avrupa ve dünya madalyasına sahip bir sporcuyum. Şu an olimpiyattan sonra da dünya şampiyonasında madalya kazandım ve kariyerime büyük bir madalya daha ekledim. Şu an için en büyük hedef tabii ki de Los Angeles'da yine final oynamak ve bu sefer altın madalya kazanmak. Tek isteğim o, onun için de elimden gelen mücadeleyi ve çalışmaları yapacağım" diye konuştu.

        "KADIN BOKSU SON DÖNEMDE ÇOK BÜYÜK YÜKSELİŞTE"

        Kadın boksunun son dönemde yükselişte olduğunu sözlerine ekleyen Akbaş, "Kadın boksu son dönemde de çok büyük yükselişte. Bunların daimi öncüleri Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli. Daha sonrasında ben eklendim. Altyapıdan da gelen kız kardeşlerim, arkadaşlarım şu an daha istekli ve daha başarıya odaklılar. Onlar da umarım bizim gittiğimiz yoldan gelirler ve Türk kadın boksu, Türk boksu daha da ileriye taşınır" cümlelerine yer verdi.

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