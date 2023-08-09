Haberler Magazin Hatice Aslan: Çalışmak tatilden daha zevkli - Magazin haberleri

Hatice Aslan: Çalışmak tatilden daha zevkli Etiler'de objektiflere yansıyan Hatice Aslan, yoğun iş temposundan dolayı bu yaz tatil yapamadığını ifade etti. Oyuncu, "Çalışmak tatilden daha zevkli" açıklamasını yaptı Habertürk Giriş: 09.08.2023 - 08:19 Güncelleme: 09.08.2023 - 08:19 facebook

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hatice Aslan, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. "SALONLAR DOLU" Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Hatice Aslan, 'Küheylan' adlı tiyatro oyununun devam ettiğini ifade etti. Muhabirlerle sohbet eden Aslan, "Yurt içinde gösterimlerimiz devam ediyor. Birçok şehire gittik, tepkiler gayet güzel ve salonlar dolu" dedi.

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"ÖYLE BİR DURUM HİÇBİR ZAMAN YAŞANMADI" Gazetecilerin, "Bir dönem tiyatroya ilgi azalmıştı. Şu an nasıl?" sorusunu cevaplayan Hatice Aslan, "Öyle bir durum hiçbir zaman yaşanmadı. Bu işi yapamayanların yaptığı bir algıydı" ifadelerini kullandı.

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"ÇALIŞMAK TATİLDEN DAHA ZEVKLİ" Yoğun tempodan dolayı bu yaz tatil yapamadığını belirten Hatice Aslan, çalışmanın tatilden daha zevkli olduğunu dile getirdi. Aslan, ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti.

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