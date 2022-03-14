Hatice Kaçmaz kimdir, nasıl vefat etti? Hatice Kaçmaz cinayetinde şok karar!

Hatice Kaçmaz'ın katilinin yargılandığı davada katil Orhan Munis hakkında Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun verdiği karar tartışmalara neden oldu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Orhan Munis'in evlenme teklifini kabul etmediği için 19,9 cm'lik bıçak alarak öldürdüğü Hatice Kaçmaz'ı tasarlayarak değil duygusal çöküntü ile öldürdüğüne karar verdi. YCGK'ya Orhan Munis'in cezasında indirim yaptı, Hatice Kaçmaz cinayeti araştırılmaya başladı.

HATİCE KAÇMAZ KİMDİR?

TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz 33 yaşındayken bir süre görüştüğü Orhan Munis tarafından öldürüldü. 13 Eylül 2014 tarihinde Ankara'da bir parkta bıçaklanan Hatice kaçmaz, Orhan Munis'in evlilik teklifini kabul etmemişti. Evlilik teklifi reddedilen Orhan Munis 19.9 cm'lik bir bıçak alarak Hatice Kaçmaz'ı öldürdü. Hatice Kaçmaz'ın bir çocuğu olduğu biliniyor.

HATİCE KAÇMAZ CİNAYETİ

Hatice Kaçmaz cinayeti Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'nde bulunan İbrahim Karakoç Parkı'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki TRT Sanatçısı Hatice Kaçmaz, cumartesi günü daha önce kendisine evlilik teklifinde bulunan Orhan M.'nin teklifini 5 yaşındaki kızının üvey baba elinde büyümemesi gerekçesiyle reddetti.

Bunun üzerine genç kadından vazgeçmeyen Orhan M. belli bir süre teklifini yineledi ancak olumlu bir cevap alamadı. Genç kadının markete çıkmasını fırsat bilen zanlı Orhan M. kadını kaçırmak istedi. Zanlı, direnen genç kadını kaçıramayacağını anlayınca tartaklayarak, yol kenarındaki İbrahim Karakoç Parkı'na sürükledi. Daha sonra üzerinde bulunan bıçakla kadını oyun parkındaki oturakların dibinde bıçakladı.

15 yerinden bıçak darbesi alan genç kadının sadece kalbinin bulunduğu bölümü 3 kez bıçaklayan zanlı olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaçmaz ise kaldırıldığı Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde hayatını kaybetti.

HATİCE KAÇMAZ CİNAYETİNDE FLAŞ KARAR

Hatice Kaçmaz cinayetinde alınan son karar sosyal medyada gündem oldu. Kaçmaz ile buluşmaya gelirken bileğine 19.9 cm'lik bıçak bağlayan Orhan Munis hakkında tasarlayarak öldürme suçlamasıyla müebbet hapis verilmesine dair tebliğname reddedildi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Orhan Munis'in Hatice Kaçmaz'ı tasarlayarak değil, bir anlık hiddetle öldürdüğüne karar verdi.