Hatice Şendil'in iskelede spor saati
Tatilini Bodrum'da sürdüren Hatice Şendil, sabahın erken saatlerinde yürüyüş yaptı. Ünlü oyuncu, ardından tempoyu arttırıp, koşmaya başladı
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Hatice Şendil'in Bodrum tatili sürüyor. Ünlü oyuncu eşi ve çocuklarıyla birlikte Gündoğan'da keyifli vakit geçiriyor.
39 yaşındaki Şendil, önceki gün evlerinin iskelesinde görüntülendi.
Erken saatlerde yürüyüş yapan oyuncu, ardından tempoyu arttırıp, koşmaya başladı.
Hatice Şendil, spor saatinin ardından iskeleye çıkarak güneşlendi.
Kitap okuyup zaman geçiren Şendil’in o anları ise objektiflere böyle yansıdı.
Sağyaşar ile Şendil, geçtiğimiz günlerde sıcaktan bunalınca kendilerini Bodrum'un serin sularına bırakmıştı.
Kısa bir süre sonra denizden çıkan ve oğlu Can'ı havluyla kurulamak isteyen Şendil, talihsiz bir kaza geçirmişti.
İskelede ayağı ıslakken kayarak yere düşen Hatice Şendil'in o anları ise objektiflere böyle yansımıştı.