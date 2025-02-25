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        Haberler Bilgi Yaşam Hatim Duası nasıl okunur? Hatim Duası Türkçe okunuşu ve anlamı

        Hatim Duası nasıl okunur? Hatim Duası Türkçe okunuşu ve anlamı

        Hatim Duası, Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasının ardından yapılan özel bir duadır. "Hatm" ve "hıtâm" kelimeleri, sözlük anlamı olarak "örtmek, tamamlamak, sona erdirmek" gibi anlamlar taşısa da, dini bağlamda Kur'an'ı baştan sona okuyarak bitirmeyi ifade eder. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Kur'an hatmedildiğinde bu duayı okumuş ve ümmetine de tavsiye etmiştir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 10:26 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:26
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        Hatim Duası nasıl okunur?
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        Hatim Duası, Kur’an tilavetinin manevi bereketini artıran, kişinin ibadet şuurunu güçlendiren ve daha fazla sevaba vesile olan önemli bir duadır. Peki, hatim duası nasıl okunur? Okurken nelere dikkat edilmelidir?

        Kur’an’ı tamamladıktan sonra yapılan bu dua, bir şükür nişanesi olarak kabul edilir ve ibadetin anlamını derinleştirir. Peygamber Efendimiz’in hadislerinde de Hatim Duası’nın fazileti vurgulanmış ve bu duanın bilinçli bir şekilde okunmasının önemi belirtilmiştir. Bu nedenle, Hatim Duası’nı sadece Arapça metniyle değil, anlamını da kavrayarak okumak gerekir. Kur’an ile geçirilen vakti daha anlamlı kılmak ve manevi kazanımları artırmak için Hatim Duası’nın doğru bir şekilde öğrenilip okunması önem arz eder. İşte, Hatim duası hakkındaki detaylar.

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        HATİM DUASI

        Hatim duası, Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar okuyup tamamlayan bir kişinin veya topluluğun, bu okumanın ardından yaptığı özel duadır. Bu dua, Kur’an’ı okumanın sevabını Allah’tan kabul etmesini dilemek, geçmişlerin ruhuna bağışlamak ve duaların kabulü için niyazda bulunmak amacıyla yapılır. Hatim duası genellikle cemaatle yapılır ve topluca "amin" denir.

        HATİM DUASI TEFSİRİ

        Hatim duasının tefsiri, içeriğinde geçen duaların ve ayetlerin anlamlarını açıklamayı içerir. Hatim duasında genellikle Kur’an’daki bazı önemli ayetler ve dualar bulunur. Bu ayetlerin bağlamı ve mesajı, Allah’ın rahmeti, mağfireti, bereketi ve kullarına olan lütfu üzerine yoğunlaşır. Tefsir açısından bakıldığında, hatim duası, Kur’an’ın rehberliğine bağlı kalmayı, imanla yaşamayı ve ahirette Allah’ın rızasına kavuşmayı amaçlayan bir yakarış olarak yorumlanabilir.

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        HATİM DUASI YAZILIŞI

        Allahümme innâ nestevdîuke kitâbeke ellezî enzelteh, ve nestevdiuke fîhî imânenâ, fe-ec'alhu lenâ imâmen ve nûran ve hüdâ ve rahmeh. Allahümme zekirna minhu mâ nuseynâ, ve allimnâ minhu mâ cehilnâ, ve-rzuknâ tilâvetehû ânâel-leyli ve atrâfen-nehâri, ve ec'alhu lenâ hücceten, yâ Rabbel-âlemîn.

        Allahümme infa'nâ bihî, ve-ğfirlena ve-li-vâlideynâ ve li-üşâinâ ve li-cemî'il-mü'minîne ve-l-mü'minât, el-ahyâi minhum ve-l-emvât. Birahmetike yâ Erhamer-râhimîn.

        Allahümme c'al hâzâl-Kur'âne şefî'an lenâ yevme-l-kıyâmeti, ve nûran lenâ fi-d-dünyâ ve-l-âhireh. Allahümme ehlil beytinâ ve ehlil kubûrinâ min nûrih. Allahümme-kfirlena bi-bereketi tilâvetihî, ve-enzil aleynâ min bereketihî ve rahmetihî ve hidayetihî. Ve-rzuknâ tilâvetehû fî leyli ve-n-nehâr. Ve ec'alhü lenâ hücceten yâ Rabb-el-âlemîn. Ve sallallâhu alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Velhamdü lillâhi Rabbil-âlemîn.

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        HATİM DUASI ANLAMI

        Ey Allah’ım! Bize indirdiğin kitabını (Kur’an’ı) emanet bırakıyoruz. Bizim için onu bir rehber, bir nur, bir hidayet ve bir rahmet eyle. Ey Allah’ım! Unuttuğumuz yerleri hatırlat, bilmediklerimizi öğret ve bize onu gece ve gündüz okumayı nasip eyle. Onu bizim için bir delil kıl, ey âlemlerin Rabbi!

        Allah’ım! Onun bereketinden bizi faydalandır, onun sayesinde bizi bağışla, anne babamızı ve tüm müminleri affet. Hayatta olanları ve vefat edenleri rahmetinle kuşat, ey merhametlilerin en merhametlisi!

        Ey Allah’ım! Bu Kur’an’ı kıyamet günü bize şefaatçi eyle. Onu dünyada ve ahirette bizim için bir nur kıl. Onun bereketiyle bizi affet ve üzerimize rahmetini indir. Gece ve gündüz Kur’an okumayı bize nasip eyle. Onu bizim için bir kurtuluş vesilesi yap.

        Ey Rabbimiz! Peygamberimiz Muhammed’e (s.a.v) salât ve selam eyle. Bütün peygamberlere, evliyalara ve müminlere rahmet eyle. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

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