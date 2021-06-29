Türkiye'de Koronavirüs aşı programı büyük bir hıza kavuştu. Geçtiğimiz dünya rekorunun kırılmasının ardından vatandaşların aşıların 3. dozuna ilişkin aramaları da iyice arttı...

HATIRLATMA DOZU NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Rapel veya hatırlatma dozu yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" açıklamasında bulunarak, "3. doz aşılamanın 60 yaş üstü ve sağlık çalışanları için gündemde" dedi.

Bakan Koca, müzik yasağının da kalkacağını belirterek, "Önümüzdeki süreçte biz bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız" diye konuştu.

Bakan Koca, "Delta plus yok ama Delta varyantı artıyor, İstanbul'da 134 Delta varyantı tespit edildi. 16 ilde görülen varyant 26 ilde görüldü. Vaka sayısı 224'e çıktı" dedi.

Öte yandan Bakan Koca, iki doz arası aşılama süresinin yarın Bilim Kurulu'nda ele alınacağını söyledi.

Bakan Koca, şehir hastanelerine ilişkin iddialarla ilgili de şunları söyledi: "Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil."