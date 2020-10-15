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Hava durumu 15 Ekim 2020 - Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde uyarısı yaparken, İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri değerlendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 ilde yağışların artacağını açıkladı. Peki İstanbul'da hafta sonu hava nasıl? İşte 15 Ekim 2020 Meteoroloji İstanbul hava durumu verileri...

Hava durumu 15 Ekim 2020 - Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVALAR NASIL OLACAK?

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
15 Ekim Perşembe17246382127,129,61421
16 Ekim Cuma16255987186,230,513,921,1
17 Ekim Cumartesi18245886247,728,113,920
18 Ekim Pazar16215995205,828,413,820
19 Ekim Pazartesi15197588257,829,713,620

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